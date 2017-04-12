  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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OPEC'in petrol üretimi mart ayında düştü

OPEC'in ham petrol üretimi, günlük 153 bin varil azalarak 31 milyon 930 bin varile indi.

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OPECin petrol üretimi mart ayında düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük petrol üretimi, mart ayında bir önceki aya göre 153 bin varil azalarak 31 milyon 930 bin varile geriledi.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, martta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 226 bin varil azalışla 95 milyon 820 bin varile indi. Martta küresel petrol arzı 2016 yılı mart ayına göre ise günlük 220 bin varil artış gösterdi.

OPEC'in ham petrol üretimi, martta bir önceki aya göre günlük 153 bin varil azalışla 31 milyon 930 bin varil oldu. OPEC'in üretimini düşürmesiyle martta küresel petrol üretimindeki payı yüzde 33,3 oldu.

Martta OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya'da azalırken, en büyük artış Suudi Arabistan'da yaşandı.

Küresel petrol talebi artacak

Bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 270 bin varil artışla günlük 96 milyon 320 bin varile ulaşacak.

Bu yıl OPEC'in ham petrol talebi geçen yıla göre günlük 600 bin varil artarak 32 milyon 200 bin varile çıkacak. OPEC dışındaki ülkelerin bu yılki petrol arzı ise geçen yıla göre günlük 580 bin varil artarak 57 milyon 890 bin varili bulacak.

Etiketler: petrol ihraç eden ülkeler, OPEC
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