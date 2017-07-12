OPEC'in petrol üretimi haziranda arttı

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, haziranda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 660 bin varil artarak 96 milyon 590 bin varil oldu.

Haziranda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 270 bin varil arttı ve 63 milyon 980 bin varile ulaştı.

"OPEC'in üretimdeki payı yüzde 33,8"

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 393 bin varil artarak 32 milyon 610 bin varili buldu. OPEC'in üretimini artırmasıyla haziranda küresel petrol üretimindeki payı yüzde 33,8 oldu.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Nijerya, Angola, Irak ve Suudi Arabistan'da artarken en büyük düşüş Venezuela'da yaşandı.

Libya'da günlük üretim haziranda bir önceki aya göre 127 bin varil arttı. Nijerya'da günlük üretim yaklaşık 97 bin, Angola'da ise 66 bin varil yükseldi. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise haziranda petrol üretimi 51 bin varil artarak 9 milyon 950 bin varil oldu. Venezuela'da günlük üretim yaklaşık 14 bin varil düşerek, 1 milyon 938 bin varile geriledi.

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 260 bin varil artışla günlük 97 milyon 600 bin varile ulaşacak.