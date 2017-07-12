  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.584
    EURO 4.112
  • BIST 103830.39
    ALTIN 141.085
Buradasınız : » » OPEC'in petrol üretimi haziranda arttı

OPEC'in petrol üretimi haziranda arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük petrol üretimi haziran ayında bir önceki aya göre 393 bin varil artarak 32 milyon 610 bin varile yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
OPECin petrol üretimi haziranda arttı

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, haziranda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 660 bin varil artarak 96 milyon 590 bin varil oldu.

Haziranda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 270 bin varil arttı ve 63 milyon 980 bin varile ulaştı.

"OPEC'in üretimdeki payı yüzde 33,8"

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 393 bin varil artarak 32 milyon 610 bin varili buldu. OPEC'in üretimini artırmasıyla haziranda küresel petrol üretimindeki payı yüzde 33,8 oldu.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Nijerya, Angola, Irak ve Suudi Arabistan'da artarken en büyük düşüş Venezuela'da yaşandı.

Libya'da günlük üretim haziranda bir önceki aya göre 127 bin varil arttı. Nijerya'da günlük üretim yaklaşık 97 bin, Angola'da ise 66 bin varil yükseldi. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise haziranda petrol üretimi 51 bin varil artarak 9 milyon 950 bin varil oldu. Venezuela'da günlük üretim yaklaşık 14 bin varil düşerek, 1 milyon 938 bin varile geriledi.

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 260 bin varil artışla günlük 97 milyon 600 bin varile ulaşacak.

Etiketler: OPEC, Petrol üretimi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER