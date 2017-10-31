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Buradasınız : » » Önümüzdeki yıl hedef 1 milyon ilave istihdam

Önümüzdeki yıl hedef 1 milyon ilave istihdam

Ekonominin 2018 Yılı Programı'nda gelecek yıl temel iş gücü piyasası göstergelerine ilişkin hedeflere yer verildi.

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Önümüzdeki yıl hedef 1 milyon ilave istihdam

Ekonomide gelecek yıl uygulanacak politikalar ve alınacak tedbirlerle istihdamın 1 milyonun üzerinde artırılması hedefleniyor. İş gücüne katılma oranının son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkması öngörülüyor.

Buna göre, gelecek yıl çalışma çağındaki nüfusun 61 milyon 28 bine ulaşması bekleniyor. İş gücünün ise 32 milyon 616 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

Gelecek yıl öngörülen büyüme ve yatırım artışlarının yanı sıra alınan teşvik tedbirleriyle istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 41 bin artması hedefleniyor. Böylece istihdamın 29 milyon 193 bine çıkacağı hesaplanıyor.

Tarım dışı istihdamın ise 23 milyon 918 bine ulaşması bekleniyor.

İstihdam ve iş gücüne katılımda yaşanacak bu gelişmelerle işsizliğin gelecek yıl 3 milyon 423 bin olması öngörülüyor. İşsizlik oranının ise 2017 tahmini olan yüzde 10,8'den yüzde 10,5'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

İş gücüne katılma oranının gelecek yıl 0,7 puan artarak son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 53,4'e yükseleceği öngörülüyor.

Gelecek yıl istihdamın yüzde 47,8'e çıkması bekleniyor. 

Etiketler: istihdam, iş gücü, 2018 yılı programı
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