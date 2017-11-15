'Önümüzdeki dönemde reel yatırımcı ilgisi artacak'

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, iyi anlaşılması durumunda Türkiye'nin ciddi fırsatlar sunduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde reel yatırımcının ülkeye olan ilgisinin artacağını belirtti.

Yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, bu tür toplantılara yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin hikayesinin kolay bir hikaye olmadığını, karmaşık bir yapı gösterdiğini dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Anlamak önemli. İyi anladığınız zaman Türkiye çok ciddi fırsatlar sunuyor ama hikayeyi geriden takip ettiğinizde sıkıntılar oluşabiliyor. Reel yatırımcı ilgisi bence artacak. Çünkü Türkiye çok büyük şokları, sıkıntıları en az zararla atlattı. Piyasalarda bir miktar oynaklık var, lira baskı altında. Bu bir miktar yatırımı olanları tedirgin ediyordur ama Türkiye'nin başına son birkaç yıldır gelen felaketler başka bir ülkede olsaydı, bırakın büyümeyi belki uzun süreli buhran olasılığı yüksek olurdu yani bırakın resesyona girmeyi, depresyona girilip girilmeyeceği tartışılırdı."

Şimşek, Türkiye'nin bütün sıkıntılara rağmen güçlü şekilde büyüdüğünü, istihdam yarattığını, sorunlarını da kalıcı şekilde çözecek yol haritasına sahip olduğunu bildirdi.

Eğitimin Türkiye'nin en öncelikli reform başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Şimşek, bütçenin 5'te birinin doğrudan doğruya eğitime ayrıldığına işaret etti. Şimşek, eğitimde sınıf mevcutlarının azaldığını, öğretmen açığının büyük oranda kapatıldığını ve teknolojinin sınıflara girdiğini anlattı.