Onay şartı, kartlı ödemeleri etkilemedi

BKM tarafından, Şubat ayı kartlı ödeme verileri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de Şubat sonunda kredi kartı adedi 62,9 milyon, banka kartı sayısı ise 133,7 milyon oldu. Bu sayılar geçen yılın Şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartında yüzde 7’lik, banka kartında ise yüzde 12'lik artışa işaret etti.

Böylece Şubat sonunda toplam kredi ve banka kartı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artarak 196,6 milyona ulaştı.

Bu dönemde, banka ve kredi kartları ile toplam 55,3 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin 49 milyar lirası kredi, 6,3 milyar lirası banka kartlarıyla yapıldı.

Banka kartıyla ödemelerde Şubat'ta 2017'nin aynı ayına göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, bu oran kredi kartıyla ödemelerde yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödeme tutarının toplam içindeki payı yüzde 15'i aştı

BKM verilerine göre, Şubat ayında 8,5 milyar liralık internetten kartlı ödeme gerçekleştiği görüldü. Bu da 2017'nin aynı ayına kıyasla internetten kartlı ödemelerin yüzde 37 arttığına işaret etti.

Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise Şubat 2017'de bulunduğu yüzde 13,2 seviyesinden Şubat 2018'de yüzde 15,3'e yükseldi.

Öte yandan kartların 31 Ocak 2018 itibarıyla internetten alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamillerine getirilen onay şartı online ödemeleri etkilemedi. Şubat'ta gerçekleşen internetten kartlı ödemeler ayrıntılı olarak incelendiğinde kart kullanımında daha da bilinçlenen kullanıcıların, bankaların sağladığı onay mekanizmalarını kullanarak alışverişlerini başarılı şekilde gerçekleştirdiği görüldü.

Son 4 aya ait internetten kartlı ödeme adedi incelendiğinde, günlük ortalama ödeme adedinin şubatta 1,1 milyonla diğer aylara paralel seyretmesi, işlemlerin başarılı şekilde gerçekleştiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Kaynak: AA