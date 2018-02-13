OMÜ'de projeler yatırıma dönüşüyor

Son yıllarda proje çalışmalarına ivme kazandıran Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); eğitim, sağlık, teknolojik araştırma ve spor alanlarında başlattığı projelerden bütçesine kazandırdığı toplam 46 milyon 782 bin TL ödeneği yatırıma dönüştürüyor.

OMÜ, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinden sağlanan kaynaklarla 2018 yılı yatırım programını oluşturdu. Üniversite, yapacağı yatırımlarla eğitim, sağlık, spor gibi alanlarda mevcut imkanlarını iyileştirilerek daha kaliteli bir hizmet sunmayı, kampüs alt yapısını güçlendirmeyi ve ileri teknoloji ürünü cihazların üniversiteye kazandırmayı hedefliyor.

Acil Servis ek binası yapılacak

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve yoğun Tıp Fakültesi Hastanesini bünyesinde barındıran OMÜ, kabul edilen proje kapsamında 5 bin 760 metrekarelik bir alana acil servis ek binası kurmayı yatırım programına ekledi. 2019 yılında tamamlanacak bina, sağlık alanında önemli bir ihtiyacı giderecek ve en modern ve gelişmiş bir acil servis ile bölge halkının hizmetine sunulacak.

Alt yapısı güçlü daha düzenli bir kampüs

Kampüs alt yapısının güçlendirilmesi ve kampüsün düzenlenmesi için oluşturulan yatırım programı ise kampüs içi yol, otopark, kanalizasyon, peyzaj, doğalgaz, elektrik, su, telefon hattı çalışmalarını kapsıyor. 2018 yılında başlatılan ve 2020 yılında tamamlanması planlanan kampüs çalışmalarının sonunda alt yapısı güçlü, daha düzenli ve daha güzel bir kampüs hayat bulacak.

Kurumlar ileri teknoloji makine ve teçhizatla donanıyor

Verilen hizmetin ve yapılan işin kaliteli ve sağlıklı olması için makine ve teçhizatların ileri teknoloji olmasına özen gösteren OMÜ yönetimi, projelerden elde edilen ödeneğin bir kısmını da makine ve teçhizat alımına, mevcut olanların bakım ve onarımına ayırdı.

Açık ve kapalı spor salonları yenilenecek

Hem spor eğitimi veren hem de mevcut imkanlarıyla spor etkinlikleri hizmeti sunan OMÜ, bütçeye kazandırılan ödenekle 2020 yılına kadar açık ve kapalı spor tesislerinin de bakım ve onarımlarını tamamlayacak. Böylece bu tesisler de tam kapasite ve kaliteyle öğrenci ve personelin hizmetine sunulacak.

Veteriner Fakültesi ve Ladik Meslek Yüksekokulu binası yatırım programına alındı

Eğitim alanında yapılacak yatırım programı ile Samsun'un Ladik ilçesinde 5 bin 800 metrekarelik alana yapılacak meslek yüksekokulu binasının, Mühendislik Fakültesi ek binası, diğer derslik ve merkezi birimlerin inşaatlarının tamamlanması için ve Veteriner Fakültesi inşaatlarının başlatılması için 28 milyon TL bütçe ayrıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak hazırladığımız projelerimiz karşılık bulmuş ve gerekli ödenekler önemli oranda sağlanmıştır. Devletimizin desteğiyle ve çalışmalarımızla üniversitemiz her geçen gün daha iyiye gidecek ve çıtayı yukarıya taşıyacaktır. Bu kararlarda ve çalışmalarda katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz.

Kaynak: İHA