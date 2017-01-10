Olumsuz hava şartları seralardaki üretimi düşürdü

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, yurt genelinde etkili olan kış şartlarının sera üretimini de düşürdüğünü belirterek, domateste geçen yıla göre yüzde 30-35, salatalık, biber ve patlıcanda ise yüzde 50'lik fiyat artışlarının yaşandığını söyledi.

Yanmaz yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının seralardaki sebze üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ülke genelinde yaklaşık 10 bin dönümlük serada jeotermal ısıtmayla, topraksız ve arılı olarak, modern yöntemlerle tarım yapıldığını, başta domates olmak üzere biber, salatalık, patlıcan ve kabak gibi sebzelerin üretildiğini dile getiren Yanmaz, seraların yağışlara karşı korumalı olmasına rağmen havanın kapalı olmasının verimi etkilediğine işaret etti.

Seradaki üretim için güneş ışığının şart olduğuna dikkat çeken Yanmaz, şöyle konuştu:

"Yoğun kış koşulları nedeniyle hava sürekli kapalı. Güneş ışığı ve yeterli ısıtma olmayınca verim onda bire kadar geriledi. Talebin karşılanamaması nedeniyle fiyatlar hızla arttı.

Bu yıl kışın da erken bastırması, yayla ve tarla ürünlerinin erken tükenmesine neden olmuştu. Üretim yapabilen birçok seramız ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ürününü büyük kentlere götüremiyor. Bu nedenlerle domateste geçen yıla göre yüzde 30-35, salatalık, biber ve patlıcanda yaklaşık yüzde 50 fiyat artışları var."

Fiyat yükselişinin talebi düşüreceğini, piyasanın dengesini bulacağını düşündüklerini kaydeden Yanmaz, üretimin güneş ışığına bağlı olarak artabileceğini de kaydetti.