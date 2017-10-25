Okul sütü ihalesinde 4 şirket teklif verdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim döneminde, haftada üç gün yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda okuyan 6 milyon öğrenciye dağıtılmak üzere gerçekleştirilen 200 mililitre sade yağlı UHT okul sütü alımı ihalesi "açık ihale usulü" ile Bakanlıkta yapıldı.

Komisyon Başkanı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Türkiye'nin 4 kısma ayrıldığı ihale kapsamında Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ, Paksüt Süt San. ve Tic. AŞ, Güney Süt San. ve Gıda Mad. Tic. AŞ ve Pınar Süt Mamulleri AŞ - Dimes AŞ ortaklığı olmak üzere toplam 4 şirketin teklifte bulunduğunu söyledi.

Çelik, ihalede yaklaşık maliyetin, birinci kısım için 37 milyon 3 bin 956,6 lira, ikinci kısım için 62 milyon 458 bin 311,17 lira, üçüncü kısım için 64 milyon 321 bin 101,66 lira, dördüncü kısım için 21 milyon 996 bin 740,55 lira olmak üzere toplam 185 milyon 780 bin 109,98 lira olduğunu bildirdi.

Tekliflerin detaylı incelemesinin ardından sonuçlar daha sonra kamuoyuna açıklanacak. AA