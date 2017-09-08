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Buradasınız : » » Öğretim yılına hazırlık ödeneği bin 50 lira

Öğretim yılına hazırlık ödeneği bin 50 lira

Öğretmenler için bu sene bin 50 lira olarak belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneği, 11 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

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Öğretim yılına hazırlık ödeneği bin 50 lira

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Devlet Memurları Kanunu'na göre, öğretmenlere her yıl eylülde Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği verildiği belirtildi.

Yazıda, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi"nde öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu sene için bin 50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Ödeneğin eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara verileceği ifade edilen yazıda, 11 Eylül Pazartesi itibarıyla ödeneğin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı bildirildi.

Etiketler: öğretim yılına hazırlık ödeneği
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