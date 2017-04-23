Off-shore'cuların Türkiye'ye maliyeti

Kıbrıs başta olmak üzere vergi cenneti ülkelerdeki off-shore bankalarda parası buhar olanlara geçen yıl 115,7 milyon liralık ödeme yapılırken, off-shore'cuların şimdiye kadar Türkiye'ye maliyeti 375 milyon lirayı buldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 yılında satışı gerçekleştirilen fon bankaları ile ilgili off-shore alacak davalarına ilişkin yargı kararları çerçevesinde toplam 419 kişi için 115,7 milyon lira tutarında ödeme yapıldı.

Ödemelerin alt kalemlerine bakıldığında, Yurt Security Offshore Bank Ltd'ye ilişkin 266 kişi için 32 milyon lira, Egebank Offshore Ltd'ye ilişkin 95 kişi için 61,9 milyon lira, Efektif Bank Offshore Ltd'ye ilişkin 58 kişi için 21,7 milyon lira olmak üzere toplamda 419 kişi için 115,7 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.

Off-shore alacak davalarına ilişkin yargı kararları çerçevesinde, 2015 yılında, Yurt Security Offshore Bank Ltd'ye ilişkin 399 kişi için 35,9 milyon lira, Egebank Offshore Ltd'ye ilişkin 170 kişi için 57,3 milyon lira, Efektif Bank Offshore Ltd'ye (Sümerbank Offshore) ilişkin 41 kişi için 13,5 milyon lira, muhtelif yargı masrafları için 67 bin lira olmak üzere toplamda 610 kişi için 106,8 milyon lira tutarında ödeme yapılmıştı.

Bu rakam her yıl artarken, off-shore davalarına ilişkin 17 Nisan 2017 itibarıyla Fon tarafından yapılan toplam ödeme 375 milyon 385 bin 676 liraya tırmandı.

İlave ödeme tutarı yaklaşık 1 milyar lira

Bir üst düzey TMSF yetkilisi, halihazırda yasal süreci devam eden davaların kaybedilmesi halinde Fon tarafından tazmin edilmesi beklenen ilave ödeme tutarının bugünkü kurlar üzerinden yaklaşık 1 milyar lira olduğunu bildirdi.

Yetkili, anapara tutarlarının çok yüksek faiz oranlarıyla, yaklaşık 7 katıyla tazmin edildiği söz konusu ödemelerin maliyetinin tamamıyla kamunun üzerine kaldığının altını çizdi.