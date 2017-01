'Not düşüşü olursa siyasi bir karar olacağı çok açık'

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Cazibe Merkezleri Programı'nın yatırımlara etkisi ve Fitch Ratings'in 27 Ocak'ta yapacağı Türkiye değerlendirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının son dönemlerdeki açıklamalarda cari açık, reformların yavaşlaması gibi konuları "zayıf noktalar" olarak belirlediklerini dile getiren Ermut, Türkiye'nin bu konularda çok önemli adımlar attığını ve daha iyi bir konuma geldiğini söyledi.

Fitch Ratings'in 27 Ocak'ta Türkiye'ye ilişkin yapacağı değerlendirme için de rakamlar açısından bakıldığında bir sorun olmadığını belirten Ermut, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Siyasi etkilerden arındırılmış bir değerlendirme olsa not düşüşü beklemeyeceğimi rahatlıkla söyleyebilirdim. Verilen karar da o anlamda bir not düşüşünü ifade ederse bunun siyasi bir karar olacağı çok açık. Eksi not verdikleri bir ülkenin 20 sene boyunca hiçbir şekilde borçlarını ödeyemez hale gelmeyişi, aslında bu kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmelerin ne kadar sağlıklı olduğu konusundaki soruları da arttırıyor. Bu noktada, doğrudan yabancı yatırımda herhangi bir etkisi olacağını beklemiyorum."

"Cazibe merkezleri yabancı için ekosistem oluşturacak"

Başbakan Yıldırım'ın bölgeler için açıkladığı Cazibe Merkezleri paketinin, Türkiye'nin bu yoğun siyasi gündemde bile yatırım ortamını iyileştirme noktasındaki hedefinden şaşmadığını gösterdiğini vurgulayan Ermut, Türkiye'nin yatırımlar için teşvik sistemini sürekli güncellediğini aktardı.

Özellikle yatırım çekmek istedikleri daha az gelişmiş bölgelerde, öncelikli yatırımcının gelebilmesi açısından bu ekosistemin oluşmasının önemine işaret eden Ermut, "Bu teşvik sistemi sadece Türk yatırımcılara yönelik bir sistem değil ama özellikle küçük yatırımcılar, KOBİ seviyesindeki firmalarımız üretimlerini daha rekabetçi hale getirerek lokasyon anlamında bir fırsat elde edecekler. Ayrıca bu re-lokasyon bu bölgelere getirebileceğimiz uluslararası yatırımcılar için de altyapı ve ekosistem oluşturacak çünkü tedarik zincirindeki firmaların yakınında konumlandırılmış olması maliyetlerin çok fazla düşmesini sağlıyor. Bunun örneklerini bazı şehirlerde sağlayabilirsek, yatırımcılarımızın da önünü açma noktasında önemli bir eşik atlayacağız." AA