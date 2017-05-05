Nohudu dışarıdan lezzeti Tavşanlı'dan

Kırık olanıyla birlikte 43,5 çeşit leblebinin yapıldığı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bazı üreticiler, bir bölümünü kilogram başına 8 liradan ithal ettikleri nohudu kavurup işledikten sonra ortalama 15 liradan çok sayıda ülkeye satıyor.

Tavşanlı Leblebiciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Mustafa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tavşanlı leblebisinin, 2003 yılında Fransa'da kalite ödülü almasının ardından birçok ülkeden ilgi gördüğünü söyledi.

Kırık olanı "yarım çeşit" olarak saydıklarını ve buna göre ilçelerinde 43,5 çeşit leblebi üretildiğini anlatan Sarı, karamelli, kahveli, çikolatalı, sade, tiramisu ve şekerli gibi çeşitlerinin bulunduğunu dile getirdi.

"Yaklaşık 9 bin ton nohut yurt dışından karşılandı"

İlçede 25 firmanın leblebi ürettiğini ifade eden Sarı, "Geçen yıl yaklaşık 15 bin ton leblebi üretimi oldu, bunun yaklaşık 4 bin tonu ihraç edildi. Bu yıl daha fazla üretim ve ihracat bekliyoruz." dedi.

Sarı, üreticilerin ihtiyaç duydukları kaliteli nohudu genellikle Kütahya, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'dan, kilogramı 8-9 liradan temin ettiğini belirterek, "Geçen yıl üretimde kullanılan nohudun yeterli olmaması nedeniyle bazı firmalar yurt dışına yöneldi. Yaklaşık 9 bin ton nohut yurt dışından karşılandı. Halen firmalar, yurt içinde leblebilik nohut yeterli olmadığından ihtiyaçlarının bir kısmını ithalatla karşılıyor." diye konuştu.

Her nohuttan leblebi olmuyor

İlçenin en büyük leblebi üreticilerinden Zeynel Korkmaz da bin 300 kilogram nohuttan yaklaşık bin kilogram leblebi üretildiğini ifade etti.

Türkiye'de leblebinin ham maddesi olan nohudun, ihtiyaca cevap verecek miktarda üretilmediğini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Her nohuttan leblebi olmaz. Geçen yıl üretilen leblebi için gerekli nohudun bir bölümünü bizim gibi bazı üreticiler Arjantin ve ABD'den ithal etti. Nohutta Türkiye'de 2016 yılında rekolte düşük oldu. Bu yıl da yerlinin yanında ithal nohut işlemeye devam ediyoruz. Kilosunu ortalama 8 liradan ithal ediyoruz. Nohudun nakliyesiyle birlikte atölyeye giriş maliyeti kilogramda 8 lira. İşçilik ve diğer giderler eklendikten sonra ortaya çıkan fiyat üzerinden ihracat yapıyoruz. Maliyetleri çıktıktan sonra kilogram başına elimize fazla bir şey kalmıyor. Nohudun işlenmesi, kavrulup leblebi haline gelmesi 3 ay sürüyor. Leblebi olarak da kilosunu ortalama 15 liradan ihraç ediyoruz. Yurt içi ve dışı fiyatlarımız hemen hemen aynı."