Nobel Ekonomi Ödülü'nü Richard Thaler kazandı

Nobel Ekonomi Ödülü'ne bu yıl Amerikalı iktisatçı Richard H. Thaler layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel anısına verilen, Sveriges Riksbanks (Merkez Bankası) Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün bu yıl "davranışsal iktisat teorisine katkılarından dolayı" ABD'li iktisatçı Richard H. Thaler'e verildiğini açıkladı.

Akademiden yapılan yazılı açıklamada, "Thaler, psikolojik varsayımları ekonomik karar alma analizleriyle birleştirdi. Kısmi rasyonellik, sosyal tercihler ve öz-denetim yokluğunun sonuçlarını araştıran Thaler, bu gibi insani faktörlerin bireysel kararları ve piyasa süreçlerini sistematik olarak nasıl etkilediğini ortaya koydu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Thaler'in katkılarının bireysel kararların analizinde ekonomi ve psikoloji bilimleri arasında köprü kurduğu, bilim adamının ortaya koyduğu görgül bulguların ve teorik kavramların "davranışsal ekonomi teorisi" olarak adlandırılan, bugün ekonomi araştırmalarını ve politikalarının derin şekilde etkileyen yeni ve giderek genişleyen bir çalışma alanı yarattığı kaydedildi.

Amerikalı ekonomist Richard H. Thaler, halen Chicago Ünivesitesi Booth İşletme Fakültesinde Davranış Bilimi ve Ekonomi Profesörü olarak görev yapıyor.

Thaler, ödülün yanı sıra 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 4 milyon lira) tutarında para armağanı kazandı. Bilim adamına Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde diploma ve altın madalya da verilecek.

Bilim dünyasının en prestijli ödülleri olan "Nobel"ler için adaylar, her bir bilim dalı için oluşturulan komitelerin üyeleri tarafından belirleniyor. Akademi üyelerinin yaptığı oylamada da oyların çoğunu alan aday, ödülün sahibi oluyor.

Nobel Ekonomi Ödülü

Nobel Ekonomi Ödülü, ilk kez 1968'te İsveç Merkez Bankası tarafından Nobel Ödülleri'nin kurucusu Alfred Nobel anısına verilmeye başlandı. 1969'dan bugüne 48 kez dağıtılan ödüllerden 18'si iki kişi, 6'sı da üç kişi arasında paylaştırıldı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan 78 kişi arasında sadece bir kadın bulunuyor. Elinor Ostrom, 2009'da ödüle layık görülmüştü.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün en genç sahibi, 1972'de 52 yaşındayken ödüle layık görülen Kenneth J. Arrow oldu. 2007'de Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen 90 yaşındaki Leonid Hurwicz, tüm alanlarda Nobel Ödülü verilen en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.

2000'den bu yana Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlar:

2000: James J. Heckman ve Daniel L. McFadden

2001: George A. Akerlof, A. Michael Spence ve Joseph E. Stiglitz

2002: Daniel Kahneman ve Vernon L. Smith

2003: Robert F. Engle ve Clive W.J. Granger

2004: Finn E. Kydland ve Edward C. Prescott

2005: Robert J. Aumann ve Thomas C. Schelling

2006: Edmund S. Phelps

2007: Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin ve Roger B. Myerson

2008: Paul Krugman

2009: Elinor Ostrom ve Oliver E. Williamson

2010: Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen ve Christopher A. Pissarides

2011: Thomas J. Sargent ve Christopher A. Sims

2012: Alvin E. Roth ve Lloyd S. Shapley

2013: Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen ve Robert J. Shiller

2014: Jean Tirole

2015: Angus Deaton

2016: Oliver Hart ve Bengt Holmström