Nisanda doğalgaz ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) "2018 Nisan Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl nisanda 4 milyar 250 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 13 azaldı ve 3 milyar 670 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 3 milyar 61 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 609 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl nisan ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 971 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 798 milyon metreküple İran, 395 milyon metreküple Cezayir izledi.

Doğalgaz stoklarında önemli artış

Nisanda doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 azalarak 3 milyar 709 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi 1 milyar 296 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşti. Bu tüketim grubunu, 986 milyon metreküple konutlardaki tüketim ve 962 milyon metreküple sanayi sektörü izledi.

Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150,6 artışla 3 milyar 22 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının nisan ayında 1 milyar 206 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Geçen yılın nisanda doğalgaz ihracatı yapılan tek ülke olan Yunanistan oldu. Söz konusu ayda Yunanistan'a 61,6 milyon metreküp doğalgaz gönderilirken, bu yıl nisanda bu miktar 65 milyon metreküpe yükseldi.

Kaynak: AA