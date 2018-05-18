Türkiye genelinde nisan ayında 103 bin 87 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 geriledi.

Nisan'da satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 7,05 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,9 azalışla 103 bin 87 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 17 bin 414 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 352 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 6 bin 418 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 6 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 22 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 27 bin 912'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,1 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 47 konut ve yüzde 18,1 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 38,5 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları nisanda, yıllık bazda yüzde 5,7 artarak 75 bin 175 olarak belirlendi.

Bu kategoride de İstanbul 12 bin 367 konut satışı ve yüzde 16,5 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 71 oldu.

Ankara 6 bin 978 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 483 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari olarak tespit edildi.

47 bin 534 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 47 bin 534'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 63 konutla en yüksek payı (yüzde 17) aldı. İstanbul'u 3 bin 596 konut satışıyla Ankara, 2 bin 696 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,1 azalarak 55 bin 553'e düştü. İstanbul 9 bin 351 konut satışı ve yüzde 16,8 payla bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,7 oldu. İstanbul'u 6 bin 756 konut satışıyla Ankara, 3 bin 722 satışla da İzmir takip etti.

Yabancılara 2 bin 43 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 2 bin 43 oldu. Bu alanda ilk sırada 676 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 475 satışla Antalya, 150 satışla Bursa, 143 satışla Trabzon ve 113 konut satışıyla Yalova izledi.

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 337 konut satın aldı. Bu ayda Suudi Arabistan vatandaşları 252, İran vatandaşları 138, Kuveyt vatandaşları 116 ve Rusya vatandaşları 112 konut edindi.

Kaynak: AA