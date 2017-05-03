Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,66 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, lokanta ve otellerde %0,96 ve ev eşyasında %0,94 artış gerçekleşti.

NİSAN AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,02 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,02 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %21,65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %17,94, gıda ve alkolsüz içecekler %15,63, çeşitli mal ve hizmetler %13,68 ve sağlık %13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.