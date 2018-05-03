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Buradasınız : » » Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,87 arttı.

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Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon, nisan ayında yüzde 1,87 artarken, yıllık bazda yüzde 10,85 oldu.

Nisan ayı itibarıyla tüketici fiyatları (TÜFE) 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında yüzde 11,06 artış gösterdi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,36 artış gösterdi. 

En yüksek artış kadın ceketinde

Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 28,52 ile kadın ceketi, en çok azalan ise yüzde 32,41 ile sivri biber oldu.

Kaynak: TRT Haber

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