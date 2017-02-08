  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.742
    EURO 4.006
  • BIST 87476.73
    ALTIN 148.239
Buradasınız : » » New York borsası yükselişle kapandı, Nasdaq rekor kırdı

New York borsası yükselişle kapandı, Nasdaq rekor kırdı

New York borsası, günü açıklanan verilerin ardından yükselişle tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor kırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
New York borsası yükselişle kapandı, Nasdaq rekor kırdı

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 36,37 puan (yüzde 0,18) artışla 20.089,61 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 0,4 puan (yüzde 0,02) kazançla 2.293,00 puana çıktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 10,67 puan (yüzde 0,19) primle 5.674,22 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı aralıkta yüzde 3,1 gerileyerek son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetti. Buna karşın, 2016'da yıllık dış ticaret açığı 502,03 milyara çıkarak,4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. JOLTS Açık İş Sayısı aralıkta 5 milyon 501 bine gerileyerek, beklentiyi karşılamadı. Aynı dönemde, tüketici kredileri 14,2 milyar dolar artarak, beklentilerin çok altında kaldı.

Etiketler: new york borsası, Nasdaq Teknoloji Endeksi, Standard & Poor's
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER