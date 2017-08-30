New York borsası yükselişle kapandı

New York borsas kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 56,97 puan (yüzde 0,26) artışla 21.865,37 puana, Standard &Poor's 500 Endeksi 2,06 puan (yüzde 0,08) kazançla 2.446,30 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 18,87 puan (yüzde 0,30) yükselişle 6.301,89 puana çıktı.

Güne Kuzey Kore'nin Japonya'nın hava sahasından geçen son balistik füze denemesinin ardından sert düşüşle başlayan endekslerin kayıplarını silmesinde Boeing, Raytheon ve United Technologies gibi savunma devlerinin hisselerindeki kazançlar etkili oldu.

Bu arada, ABD’de bu sabah açıklanan verilere göre, S&P CaseShiller 20 kentte konut fiyatları haziranda aylık yüzde 0,7 arttı. Ayrıca, Conference Board Tüketici Güven Endeksi ağustosta 122,9’a çıkarak son 17 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.