New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 45,10 puan (yüzde 0,21) artışla 21.937,53 puana, S&P 500 Endeksi 5,57 puan (yüzde 0,23) primle 2.463,16 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,49 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 6.385,80 puana çıktı.

Endekslerin yönü üzerinde ABD’de bu sabah açıklanan veriler etkili oldu. Buna göre, temmuz ayında kişisel harcamalar yüzde 0,3 artarak beklentinin altında kalırken, kişisel gelirler yüzde 0,4 yükselerek beklentiyi geride bıraktı. PCE fiyat endeksi temmuzda beklendiği gibi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,4 arttı. Ülkede geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 236 binle beklentinin altında açıklandı.

Analistler, piyasaların günün geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın açıklamalarını ve diğer verileri takip edeceğini belirtiyor.