  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.453
    EURO 4.106
  • BIST 110010.49
    ALTIN 146.139
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, pozitif kişisel gelir ve harcamalar verilerinin ardından güne alış ağırlıklı başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 45,10 puan (yüzde 0,21) artışla 21.937,53 puana, S&P 500 Endeksi 5,57 puan (yüzde 0,23) primle 2.463,16 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,49 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 6.385,80 puana çıktı.

Endekslerin yönü üzerinde ABD’de bu sabah açıklanan veriler etkili oldu. Buna göre, temmuz ayında kişisel harcamalar yüzde 0,3 artarak beklentinin altında kalırken, kişisel gelirler yüzde 0,4 yükselerek beklentiyi geride bıraktı. PCE fiyat endeksi temmuzda beklendiği gibi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,4 arttı. Ülkede geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 236 binle beklentinin altında açıklandı.

Analistler, piyasaların günün geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın açıklamalarını ve diğer verileri takip edeceğini belirtiyor.

Etiketler: new york borsası, borsa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER