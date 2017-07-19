  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki yükselişle güne alış ağırlıklı başladı.

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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi 2,62 puan (yüzde 0,01) artışla 21.577,35 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,36 puan (yüzde 0,18) yükselişle 2.464,97 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23,73 puan (yüzde 0,37) kazançla 6.368,04 puana tırmandı.

Açılışta, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 46,59 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 0,6 yükselişle 49,10 dolardan işlem gördü.

Piyasalar, bugün açıklanacak ABD'nin ham petrol stokları ve üretimindeki değişime odaklandı.

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