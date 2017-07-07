  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, olumlu gelen makroekonomik verinin ardından haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi 47,96 puan (yüzde 0,22) artışla 21.368,00 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 6,63 puan (yüzde 0,28) yükselişle 2.416,41 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 27,01 puan (yüzde 0,44) kazançla 6.116,47 puana tırmandı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam haziranda 222 binle beklentinin çok üstünde arttı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 177 bin seviyesindeydi.

Nisan ayına ait tarım dışı istihdam 174 binden 207 bine, mayıs verisi ise 138 binden 152 bine revize edildi. Böylece, son 3 aylık ortalama istihdam artışı 194 bine yükseldi.

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