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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarının açıklanmasından önce güne alış ağırlıklı başladı.

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New York borsası yükselişle açıldı
Dow Jones Sanayi Endeksi 41,83 puan (yüzde 0,21) yükselişle 19.923,59 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,11 puan (yüzde 0,31) artışla 2.264,94 puandan açıldı.
 
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,78 puan (yüzde 0,31) değer kazanarak 5.445,87 puana ulaştı.
 
Piyasalar ve yatırımcılar bugün TSİ 22:00'de açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13-14 Aralık 2016 tarihli toplantı tutanaklarına odaklandı.
 
Fed, 14 Aralık'ta politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltmiş, gelecek seneye yönelik faiz artışı beklentisini de ikiden üçe çıkarmıştı.
 
Etiketler: new york borsası, ABD Merkez Bankası
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