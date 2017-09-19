  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.489
    EURO 4.185
  • BIST 104917.77
    ALTIN 146.946
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » New York borsası rekorla kapandı

New York borsası rekorla kapandı

New York borsasında endeksler günü rekor seviyelerden tamamladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
New York borsası rekorla kapandı

New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi 39,45 puan (yüzde 0,18) artışla 22.370,80 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,78 puan (yüzde 0,11) yükselişle 2.506,65 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,68 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 6.461,32 puana yükseldi.

Böylece, her üç endeks günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.

Bugün, ABD'li telekomünikasyon şirketlerinden Verizon ve AT&T'nin hisseleri sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 2,1 yükselirken, T-Mobile ve Sprint'in hisse başına değeri sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 6,7 artış gösterdi.

Piyasalar ve yatırımcılar yarın ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını takip edecek.

Etiketler: new york borsası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER