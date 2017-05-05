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New York borsası rekorla kapandı

New York borsası, petrol fiyatlarının toparlanması ve ABD'de olumlu gelen makro ekonomik verilerin ardından haftanın son işlem gününü rekorlarla tamamladı.

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New York borsası rekorla kapandı

New York borsası, petrol fiyatlarının toparlanması ve ABD'de olumlu gelen makro ekonomik verilerin ardından haftanın son işlem gününü rekorlarla tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 55,47 puan (yüzde 0,26) artışla 21.006,94 puana ulaştı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 9,77 puan (yüzde 0,41) yükselişle 2.399,29 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 25,42 puan (yüzde 0,42) değer kazanarak 6.100,76 puana ulaştı. Böylece, her iki endeks rekor seviyeden günü tamamlamış oldu.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,9 prim yaptı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede tarım dışı istihdam artışı nisanda 211 binle beklentiyi aşarken, işsizlik oranı yüzde 4,4’e gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Ayrıca, dün küresel piyasalarda yüzde 4,9 değer kaybederek son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen ham petrol fiyatları bugün toparlanarak yükselişe geçti.

Kapanışta, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varili yüzde 1,9 artışla 46,36 dolardan, Londra Brent türü ham petrolün varili de yüzde 2 yükselişle 49,28 dolardan işlem gördü. AA

Etiketler: new york borsası
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