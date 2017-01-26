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Buradasınız : » » New York borsası rekor seviyeden açıldı

New York borsası rekor seviyeden açıldı

New York borsasında endeksler, dün tüm zamanların en yüksek seviyelerinden kapandıktan sonra bugüne de yükselişle başlayarak rekor seviyeden açıldı.

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New York borsası rekor seviyeden açıldı

Dow Jones Sanayi Endeksi 13,26 puan (yüzde 0,07) artışla 20.081,77 puandan açıldı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 0,77 puan (yüzde 0,03) yükselişle 2.299,14 puandan güne başlarken, açılıştan kısa bir süre sonra analistler tarafından direnç seviyesi olarak kabul edilen 3.000 eşiğinin üzerine tırmandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,29 puan (yüzde 0,16) değer kazanarak 5.665,63 puana ulaştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve enerji alanlarındaki vaatlerini gerçekleştirme yönünde attığı hızlı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılanmasıyla yatırımcıların borsada alış pozisyonu almaya devam ettiğini belirtiyor.

Dün, Dow Jones Sanayi Endeksi 20.068,51 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2.298,37 puan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5.656,34 puanla günü rekor seviyeden tamamlamıştı. 

Etiketler: new york borsası, Dow Jones, Standard & Poor's, Donald Trump
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