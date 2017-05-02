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New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının Amerikalı teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle haftanın ilk işlem gününü "karışık" tamamladı.

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New York borsası &quot;karışık&quot; kapandı

New York borsası, Dow Jones Sanayi Endeksi 27,05 puan (yüzde 0,13) düşüşle 20.913,46 puana gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi ise 4,13 puan (yüzde 0,17) artışla 2.388,33 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 44,00 puan (yüzde 0,73) değer kazanarak 6.091,60 puana yükseldi ve rekor seviyeden kapandı. Ayrıca endeks, gün içinde 6.100 puanın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Trump, bugün Bloomberg News'e verdiği mülakatta, ABD'de benzin ve motorin fiyatları üzerindeki federal vergi oranlarını artırabileceğini ve ülkenin büyük bankalarının parçalara ayrılmasına yönelik yasal düzenlemeleri değerlendirdiğini belirtmişti.

Öte yandan, yatırımcıların Amerikalı şirketlerin hisselerini ağırlıklı olarak tercih etmesi bugün de devam etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın hisseleri yüzde 5,3 artış kaydederken, elektrikli otomobil üretici Tesla'nın hisse başına değeri yüzde 2,8 ve e-ticaret devi Amazon'un hisseleri de yüzde 2,6 yükseldi.

Yatırımcılar, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi Apple'ın bu yılın Ocak-Mart dönemine dair yarın açıklanacak bilançosuna odaklandı.

Etiketler: new york borsası, kapanış
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