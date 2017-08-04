New York borsası günü rekor seviyeden kapattı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketleri ve bankaların hisselerindeki yükselişle haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 66,71 puan (yüzde 0,30) artışla 22.092,81 puana ulaşırken, 8 işlem günü art arda rekor seviyeden kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 4,67 puan (yüzde 0,19) yükselişle 2.476,83 puana ulaşırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 11,22 puan (yüzde 0,18) kazançla 6.351,56 puana tırmandı.

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America'nın hisseleri yüzde 2,4, Goldman Sachs hisseleri yüzde 2,6 artış kaydetti.

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın da hisse başına değeri yüzde 2,8 prim yaptı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,2, Standard & Poor's 500 Endeksi de yüzde 0,2 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,4 düşüş gösterdi.