New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı

New York borsası Dow Jones Sanayi Endeksi 60,81 puan (yüzde 0,28) artışla 21.891,12 puana ulaşarak rekor seviyeden kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 1,80 puan (yüzde 0,07) kayıpla 2.470,30 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 26,55 puan (yüzde 0,42) düşüşle 6.348,12 puana geriledi.

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 3,4 düşerken, Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 3,9 değer kaybetti.

ABD'li perakende devlerinden Costco ve Target'ın hisse başına değerleri ise sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 1 artış kaydetti.