  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.526
    EURO 3.997
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.332
Buradasınız : » » New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Senatosu’nun yeni sağlık reformuna ilişkin yasa tasarısına yönelik oylamayı ertelemesinin ardından düşüşle kapandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 98,89 puan (yüzde 0,46) azalışla 21.310,66 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 19,69 puan (yüzde 0,81) düşüşle 2.419,38 puana geriledi.
Günün en kötü performansını ise 100,53 puan (yüzde 1,61) değer kaybederek 6.146,62 puana inen Nasdaq Teknoloji Endeksi gösterdi.

Analistler, Cumhuriyetçi senatörlerin Obamacare’e alternatif hazırladığı yeni sağlık sigortasına yönelik oylamayı yeterli “evet” oyuna ulaşamayacakları endişesiyle 2 hafta ertelemesinin yatırımcıları tedirgin ettiğine işaret etti. Eski Başkan Barack Obama’nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sistemini iptal etmek için yaklaşık 7 yıldır uğraşan Cumhuriyetçilerin, geçen yıl yapılan seçimlerde hem Kongre hem Beyaz Saray’ın kontrolünü ele geçirmelerine rağmen başarı sağlayamamasının yeni yönetime ilişkin iyimser beklentileri zayıflattığı belirtiliyor.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan haziran ayı Tüketici Güven Endeksi 118,9’a yükselerek beklentiyi aştı. 

Etiketler: new york borsası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER