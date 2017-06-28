New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 98,89 puan (yüzde 0,46) azalışla 21.310,66 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 19,69 puan (yüzde 0,81) düşüşle 2.419,38 puana geriledi.

Günün en kötü performansını ise 100,53 puan (yüzde 1,61) değer kaybederek 6.146,62 puana inen Nasdaq Teknoloji Endeksi gösterdi.

Analistler, Cumhuriyetçi senatörlerin Obamacare’e alternatif hazırladığı yeni sağlık sigortasına yönelik oylamayı yeterli “evet” oyuna ulaşamayacakları endişesiyle 2 hafta ertelemesinin yatırımcıları tedirgin ettiğine işaret etti. Eski Başkan Barack Obama’nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sistemini iptal etmek için yaklaşık 7 yıldır uğraşan Cumhuriyetçilerin, geçen yıl yapılan seçimlerde hem Kongre hem Beyaz Saray’ın kontrolünü ele geçirmelerine rağmen başarı sağlayamamasının yeni yönetime ilişkin iyimser beklentileri zayıflattığı belirtiliyor.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan haziran ayı Tüketici Güven Endeksi 118,9’a yükselerek beklentiyi aştı.