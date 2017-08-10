  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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New York borsası, 3 ayın en kötü performansını gösterdi

New York borsası, ABD ve Kuzey Kore arasında artan gerilimin etkisiyle değer kaybetmeye devam etti.

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New York borsası, 3 ayın en kötü performansını gösterdi

New York borsası, ABD ve Kuzey Kore arasında artan gerilimin etkisiyle düşüşünü üçüncü güne taşıyarak nisandan bu yana en kötü performansını kaydetti.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 204,69 puan (yüzde 0,93) değer kaybıyla 21.844,01 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 35,81 puan (yüzde 1,45) azalışla 2.438,21 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 135,46 puan (yüzde 2,13) düşüşle 6.216,87 puana geriledi.

Bu sonuçlarla kayıplarını üçüncü güne genişleten endeksler, nisan ayından bu yana en kötü performansını sergiledi.

Analistler, küresel hisse senetlerinin satış ağırlıklı seyretmesinde ABD ile Kuzey Kore yönetimlerinden gelen tehditkar açıklamaların etkili olduğunu belirtiyor.

Bu arada, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 gerileyerek yaklaşık bir yılın ilk düşüşünü kaydetti. Ülkede geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 244 bine yükselerek beklentinin üstünde açıklandı.

Piyasaların haftanın son işlem gününde temmuz ayı manşet enflasyon verisinin yanı sıra ABD-Kuzey Kore gerilimine ilişkin gelişmelere odaklanması bekleniyor.

Etiketler: new york borsası, ABD ve Kuzey Kore gerginliği
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