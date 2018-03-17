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Buradasınız : » » Nevruz tatiline çıkan 1200 İranlı Marmaris’e geldi

Nevruz tatiline çıkan 1200 İranlı Marmaris’e geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bu sabah gelen ilk turist kafilesi, İranlılar oldu. Nevruz Bayramı nedeniyle gelen 1200 İranlı turist, ilçedeki otellere yerleşti.

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Nevruz tatiline çıkan 1200 İranlı Marmarise geldi

İranlı turistlerin 1 haftalık tatil programlarında, kültür ve günübirlik gezi teknesi turlarına katılacakları öğrenildi. 

Ailesiyle 1 hafta tatil yapacaklarını söyleyen Mahmood Mehran Adilyan, "Türkiye çok güzel. Marmaris tatil yöresini ilanlarda görmüştüm. Giden dostlarım çok memnun olduklarını söylemişti. Güzel bir tatil yaşayacağız" dedi.

Sezonda 35 bin İranlı gelecek

İranlı turistleri karşılayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Öncelikle 2018 turizm sezonu gerek Marmaris, gerekse ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Şu an itibarıyla İran'da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ilçemize gelen ilk kafileyi karşıladık. 10 Nisan tarihine kadar 8 bin İranlı bekliyoruz. Turizm sezonunda da 35 bin civarında İranlı turist Marmaris'e tatile gelecek. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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