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Buradasınız : » » Netflix'in net kar ve geliri ilk çeyrekte arttı

Netflix'in net kar ve geliri ilk çeyrekte arttı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığı duyuruldu.

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Netflixin net kar ve geliri ilk çeyrekte arttı

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 34,7 artışla 2,64 milyar dolar olduğu bildirildi. Şirketin geliri 2016'nın ilk üç ayında 1,96 milyar dolar olmuştu.

Şirketin geçen senenin ilk çeyreğindeki net karı 28 milyon dolarken, bu yılın ilk üç ayındaki net karı 178 milyon dolara ulaştı.

Netflix'in hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0,06 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,40 dolara yükseldi.

Yeni abone sayısında artış

Netflix, bu yılın ocak-mart döneminde dünya genelinde yaklaşık 4 milyon 950 bin yeni abone aldı.

Söz konusu yeni abonelerin 1 milyon 420 bini ABD'den, 3 milyon 530 bini ABD dışı ülkelerden geldi.

Böylece, Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 50 milyon 851 bine, ABD dışı ülkelerde 47 milyon 895 bine ulaşarak, 98 milyon 746 bin oldu. 

Etiketler: netflix, internet televizyonu
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