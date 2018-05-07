  • 08 MAYIS 2018, SALI

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Nestle ve Starbucks'tan 7 milyar dolarlık ortaklık

İsviçreli gıda devi Nestle, ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks'ın kahve ve çay gibi paketli ürünlerinin satış, dağıtım ve pazarlama haklarını 7,15 milyar dolara aldı.

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Nestle ve Starbuckstan 7 milyar dolarlık ortaklık

Yapılan açıklamada, İsviçreli gıda devi Nestle'nin, ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks markalı kahve ve çay gibi paketli ürünlerin dünya genelinde satış, dağıtım ve pazarlama hakları için şirkete 7,15 milyar dolar ödeme yapacağı belirtildi.

Starbucks'ın paketli ürünlerinin geçen sene 2 milyar dolar satış getirdiğinin kaydedildiği açıklamada, anlaşma kapsamında Starbucks'ın 500 çalışanının Nestle'ye katılacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nestle Üst Yöneticisi (CEO) Mark Schneider, anlaşmanın Nestle'nin en büyük büyüme kategorisi olan kahve alanı için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Starbucks'ın Başkanı ve CEO'su Kevin Johnson ise anlaşma sayesinde Starbucks ürünlerinin dünya genelinde milyonlarca eve ulaşacağının altını çizdi.

Uzmanlar, anlaşma sayesinde Nestle'nin ABD kahve piyasasında payını artırmaya çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA 

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