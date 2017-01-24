"Nefes kredisi"ne 18 bin KOBİ başvurdu

Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen "Nefes Kredisi" projesine 18 bin civarında işletmenin başvurduğunu söyledi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kulaksız yaptığı açıklamada, KGF'nin kefaletiyle TOBB'un öncülüğünde geçen yıl aralıkta hayata geçirilen ve DenizBank ile Ziraat Bankası tarafından yürütülen "Nefes Kredisi" projesine KOBİ'lerin talep gösterdiğini ifade etti.

İşletmelere verilen nefes kredisinde faiz oranlarının normalden çok daha düşük olduğunu belirten Kulaksız, "Bu sistem, TOBB ile bağlı odalar ve borsaların mevduatlarını piyasa faizinin altında bir vadeli hesap mevduatına bağlayıp daha düşük maliyetli kredi vermek üzerine kuruldu. KOBİ'ler sektörde ortalama yüzde 15 ile 17 arasında faiz oranıyla kredi kullanırken bu projede yıllık 9,90 oranıyla kredi kullanıyorlar. Aylık faiz oranı da yaklaşık 0,83'e denk geliyor. 2,5 milyar lira DenizBank 2,5 milyar lira da Ziraat Bankası olmak üzere toplamda 5 milyar liralık kredi kullandırılacak. Toplamda yaklaşık olarak 80 bin KOBİ'ye kullandırılması planlandı. Şu ana kadar iki bankaya başvurunun toplam rakamı 18 bin civarında. Başvurular hızla devam ediyor." diye konuştu.

"Bütün KOBİ'lerin başvurmalarını istiyoruz"

Kulaksız, işletmelerin başvurularına aynı gün içinde cevap verildiğini vurgulayarak, "Başvuru için fazla evrak gerekmiyor. Kredi kullanırken sadece 250 lira dosya masrafı var. Türkiye'deki bütün KOBİ'lerin başvurmalarını istiyoruz." dedi.

Ticari sicil affının gündemde olduğunu ve yürürlüğe girdiği takdirde müracaatlarda artışların olacağını dile getiren Kulaksız, "DenizBank olarak nefes kredisinde normal kredi verme kriterlerinin dışında daha yapıcı ve daha fazla KOBİ'nin faydalanması üzerine sistem geliştirdik. Hatta vergi ve SGK borcu olan KOBİ'ler, kullandığı kredinin yüzde 20'sini geçmemek kaydıyla aldıkları krediyle bu borçlarını ödeyebiliyorlar. Bizim için önemli olan daha fazla KOBİ'lerin bu krediden faydalanması." ifadelerini kullandı.

Kulaksız, Türkiye'deki firmaların yüzde 99'unu oluşturan 3 milyon civarındaki KOBİ'nin desteklenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin bilgilendirilmesi, onların olanaklardan faydalandırılması DenizBank olarak en öncelikli konularımızın başında geliyor. KOBİ'ler ekonominin can damarı. Firmaların yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'lerin Türkiye'deki toplam kredilerden aldığı pay yaklaşık yüzde 24. Niye böyle? Çünkü KOBİ'ler finansmana ulaşamıyorlar. Uygun maliyetli finansmana daha zor ve kısıtlı imkanlarla ulaşıyorlar. Dolayısıyla bankaların bu konuda inisiyatif alması gerekiyor."

