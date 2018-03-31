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Buradasınız : » » Nefer'in performansına tam not

Nefer'in performansına tam not

ASELSAN tarafından üretilen Nefer, müşteri testlerini başarıyla tamamladı. Nefer, atışlarda gösterdiği performansla yetkililerden tam not aldı.

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Neferin performansına tam not

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Nefer, Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı. Nefer, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı" dedi.

 

 

Batı veya Doğu menşeli 25/30mm otomatik topların ve anti tank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62mm eş eksenli silahın bulunduğu Nefer silah sistemi, hafifliği ve düşük silüetiyle de pazarda bir ilk olma özelliğine sahip.

6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen Nefer, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler, hem de Rus menşeli silahları envanterlerinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Nefer, üzerinde bulunan gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece/gündüz koşullarında otomatik hedef tespit/takip imkânı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkânı sağlıyor.

ASELSAN'ın ürünleri 14 ülkede kullanılıyor

Bugüne kadar 14 farklı ülkede 2 bin adedin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi kullanımda olan ASELSAN, yeni ürünü Nefer’i başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 

Kaynak: İHA

Etiketler: nefer, ASELSAN
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