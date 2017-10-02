Müze ve ören yerleri ihaleyle kiralanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yeri gişelerinin işletilmesi amacıyla ihaleye çıkacağı, ihale kapsamında 50 müze ve ören yerinin bulunduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, duyurusu 20 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ihalenin 24 Ekim 2017 Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Kültürel alanda yürütülen ticari faaliyetlere yeni bir iş birliği anlayışı kazandırılması ve kamu işletmeciliğinden kaynaklanan eksikliklerin özel sektör dinamizminden yararlanılarak aşılması hedefiyle ilk olarak 2010 yılında yapılan ihalenin sözleşme süresinin 2017 yılı sonunda sona erdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk turizminin zengin sunum yelpazesi içinde belirleyici bir yer tutan ve gelişim potansiyeli en yüksek ürünü oluşturan müze ziyareti deneyiminin daha kaliteli hale getirilmesi, ziyaretçi sayısının artırılması, başta Türk vatandaşları olmak üzere Türkiye ziyareti planlayan yabancı turistler, dünyadaki müze ve müze içeriklerine ilgi duyan kesimler, çocuklar ve benzeri kitlelerden henüz erişilemeyenlerin de müzelere çekilmesi Bakanlığın sözleşme imzalanacak kiracıdan beklentileri arasında sıralanıyor."

Açıklamada, ihale ile Türkiye’nin en gözde 50 müze ve ören yerindeki 53 ziyaret alanının gişelerinin 2026 yılı sonuna kadar işlettirilmesinin, buralardaki ziyaretçi sayıları ile gişe gelirlerine ilişkin bilgilerin anında Bakanlıkta toplanmasını sağlayan bilgi sistemlerinin yenilenmesinin, turnike ve diğer geçiş kontrol sistemlerinin modernizasyonunun da hedeflendiği ifade edildi.

İhale dosyasına tüm dokümanlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının "www.kulturturizm.gov.tr" ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün "www.dosim.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabiliyor.