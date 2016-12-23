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'Müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler' iddiasına yanıt

Maliye Bakanlığınca, müteahhitlere yapılacak talep garantisi ödemelerinde esas alınacak döviz kurlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

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Müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler iddiasına yanıt
Maliye Bakanlığından bugün Sözcü gazetesinde yer alan "Yandaş müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 
 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ini konu alan habere ilişkin, "Haber, tebliğ ile yapılan düzenlemenin ne anlama geldiğini bilmeden, anlamadan maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yazılmıştır." ifadesi kullanıldı.
 
Haberde iddia edildiği gibi müteahhitlere yapılacak talep garantisi ödemelerinde esas alınacak döviz kurlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Zira, kamu özel iş birliği sözleşmeleri kapsamında verilen talep garantilerinin hesaplanması, ilgili sözleşme hükümlerine tabidir. Dolayısıyla muhasebeleştirmeye ilişkin yapılan bu düzenlemeyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, tamamıyla yanlış bilgi vermek suretiyle maksatlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır."
 
Etiketler: maliye bakanlığı
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