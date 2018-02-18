MÜSİAD, Avrupa'daki üye sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyor

Holiday Inn Express Hotel'deki toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Türk iş adamları olarak Almanya ile olan ticareti karşılıklı olarak arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Avrupa ülkelerindeki şubeleriyle bu çapta geniş katılımlı ilk toplantılarını yaptıklarını ifade eden Bostan, Avrupa'daki üye sayılarını bu yıl yüzde 50 oranında arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Bostan, Karlsruhe'deki bu buluşmanın çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "AB ülkeleri içinde Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki yapımızı gözden geçirdik. Bu ülkelerdeki iyileştirmeleri, 2018 ve 2019 yıllarındaki stratejimizi ortaya koyduk. Ayrıca yerel anlamda lobi faaliyetlerimiz ve ticari ilişkilerimizi, Almanya ile olan ticareti karşılıklı olarak arttırmakla ilgili stratejileri ortaya koyduk." dedi.

AB ülkeleri arasında Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan Almanya'ya özel bir önem verdiklerinin altını çizen Bostan, "Bu konuda karşılıklı iş adamları heyetleri oluşturup, Türk iş adamlarını Almanya'ya, Alman iş adamlarını Türkiye'ye götürerek karşılıklı iş birlikleri yapmayı amaçlıyoruz. Çeşitli imkan ve fırsatlar dahilinde Türk yatırımcıları Almanya'daki çeşitli fabrikalara veya çeşitli ortaklıklara iş birliği içinde sokmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Almanya ile gerekli iş birliklerimizi yaparsak, hem Almanya'ya ihracatımızı arttırmış, aynı zamanda ithalatımızı da arttırmış olacağız." diyen Bostan, "Bu ticaretin tek taraflı değil karşılıklı büyümesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle ticari anlamdaki iş birlikleri konusunda MÜSİAD'ın Almanya için büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz, bu şansı Alman iş dünyası umarım istikrarlı bir şekilde değerlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA