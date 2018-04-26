Muş Ovası sulama projeleriyle Hollanda ovalarını geçecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu, Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı açılış törenine katılmak üzere Muş'a geldi.

Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek kentte yapılan yatırımlarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, bakanlığın tüm birimleriyle Muş'a geldiklerini söyledi.

Hayırlı hizmetlere mühürlerini vuracaklarını ve bu dönemin Muş tarihinde dönüm noktası olarak anılacağını belirten Eroğlu, 1 milyar 917 milyon liralık 8 tesisin temelini atacaklarını ifade etti.

"Muş'a 9 milyar lira yatırım yaptık"

Alparslan 2 Barajı ve hidroelektrik santrali projesinin kente elektrik üretimi, Muş Ovası'nın sulanması, içme suyu temini ve taşkınların korunması konusunda fayda sağlayacağını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"DSİ'nin sulama projeleri ve Muş ilindeki bütün grup köylerin dere ıslahı var. İkinci grup köylerin çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanımız Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutlarken ben de oradaydım. O zaman bize 'burayı muhteşem merkez haline getireceksin' dedi, biz de orayı milli park olarak ilan ettik. Projeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanımız projeyi gördü. Çok güzel olacak. Bugün bunun temelini atacağız. Muş bütün dünyada tanınacak. Malazgirt'e gelen ziyaretçilerin sayısı da artacak. Muş'a hükümet olarak 9 milyar lira yatırım yaptık. Muş'a en büyük yatırım yapan bakanlıklardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muş'un fahri hemşehrisi olarak bundan gurur duyuyorum."

Kentte yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Eroğlu, 158 kilometre uzunluğunda isale hattıyla yılda 32 milyon metreküp içme suyu temin edeceklerini ve 2071 yılına kadar Muş'un içme suyu sıkıntısı yaşamayacağının müjdesini verdi.

"Muş'la ilgili büyük hedeflerimiz var"

Eroğlu, daha önceki gelişinde Muş'ta 40 müjde verdiğini, bunlardan 31'inin tamamlandığını, 8’inin temelini atacaklarını, bir projenin de yüzde 88’inin tamamlandığını bildirdi.

Vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"Muş'la ilgili büyük hedeflerimiz var. Muş Ovası, Hollanda ovalarını geçecek. Sulama projelerinden sonra Muşlular paralarını nereye koyacaklarını bilemeyecekler. Bu sözü veriyoruz. Muhteşem bir yer burası. Karasuyu ıslah edebilmek için çok çaba gösterdik. İnşallah diğer dereleri de ıslah ediyoruz. Kent içindeki dereler çöplüktü, şimdi oralar çok güzel oldu. Muş’un bahtı açık. İnşallah daha güzel olacak. Bu güzel kente inşallah güzel şeyler yapacağız. Projemizi çok hızlı tamamlayacağız."

Bakan Eroğlu daha sonra Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu'na katıldı.

Kaynak: AA