Mühendisliği bıraktı istiridye mantarı üretimine başladı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Mehmet Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce özel sektörde proje danışmanlığı yaptığını, satış pazarlama bölümünde de yönetici olarak çalıştığını belirtti.

Demiroğlu, yaklaşık bir yıl öncede kendi işini yapma noktasında bir karar aldığını ifade ederek, yaptığı araştırmalar sonucunda istiridye mantarı üretimini, yapabileceği bir iş olarak gördüğünü anlattı.

"Yatırım için çok yüksek miktarda paralara gerek yok"

Bu mantar türünün piyasasını da incelediğini kaydeden Demiroğlu, şöyle konuştu:

"İstiridye mantarı yetiştiriciliği, Türkiye'de yeni gelişen ve pazar payı açık bir sektör. Yatırım için çok yüksek miktarda paralara gerek yok. İstiridye mantarının, şapkalı beyaz mantara nazaran ekonomik getirisi daha yüksek. Üretimde toprakla bire bir bağlantımız yok. Mantar kültür ortamında kompost şeklindeki poşetlerde yetişen bir üründür. Üretimden hasada kadar geçen süre 15 ila 21 gündür. Bizi tetikleyen kendi işimizi kurma hevesi oldu. Yalova'yı havası bakımından aşırı uçlar yaşamamasından dolayı tercih ettik."

"Üniversiteden beri kendi işimi kurma hedeflerim vardı"

Demiroğlu, yaptığı işin zor olduğunu ancak üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamak istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"8 tane üretim odası ve 1 dönüm açık alanda normal serada üretimimiz var. Mühendislik normalde masa başı bir iştir. Ama benin içimde bu heves vardı. Hiçbir yerden destek almadım. Üniversiteden beri kendi işimi kurma hedeflerim vardı. Mühendislik eğitimimi aldım, satış pazarlama üretim pazarlama süreçlerinin hepsini öğrendim, sahada uygulamalarını da yaptım ve bu bilgilerle kendi işimi kurma kararı aldım. Yakın dönemde kendi kompostumuzu yapmayı hedefliyoruz. En maliyetli kısmı mantarların kompostlarıdır. Günlük 200 kilogram üretim rekoltemiz var. Güzel, kendimi bulduğum bir iş. Masa başında belirli bir gelirle hayatımı istihdam etmek belki yapabileceğim en kolay iş olurdu. Ben biraz zoru seçtim. Güzel bir noktadayım."

"Günlük 1 ton üretim hedefliyoruz"

Piyasada bu işi büyük ölçekli yapan bir firmanın olmadığına dikkati çeken Demiroğlu, üretime 300 metrekare ile başladıklarını, 800 metrekarelik kapalı alana çıktıklarını belirtti.

Demiroğlu, bu alanda birçok proje ve hedeflerinin bulunduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Kısa vadedeki hedefimiz, kompostomuzu kendimiz yapacağız. Uzun vadede istiridye mantarının yaklaşık 85 farklı sunum şekli var. Şu anda serpme ve paket olarak ürün sunumunda bulunuyoruz. Ama bunun hamburgerinden tutun vejetaryen menülerine kadar birçok alana girebilir. Bizim hedefimizin 5 yıl sonra istiridye mantarının salamura, döner ve sucuklarını yapıp müşterilerimize ulaştırma hedefimiz var. Bu bağlamda günlük 1 ton üretim hedefliyoruz. Burada kompost yapımı mantar üretim odaları kurutma ünitesi salamura yapma ünitesi olarak tesisimizi büyüteceğiz. Yalova'da 100 kişiye istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Yalova kivisi ile meşhur biz buna istiridye mantarını da eklemeyi planlıyoruz."