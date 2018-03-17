Muğla'da jeotermal saha ihaleleri yapılacak

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 ayrı alanda toplam 16 bin 909 hektarlık, Yatağan ilçesinde 3 ayrı alanda toplam 13 bin 346 hektarlık, Datça ilçesinde 2 ayrı alanda toplam 9 bin 743 hektarlık, Milas ilçesinde 2 ayrı alanda toplam 7 bin 118 hektarlık, Fethiye ilçesinde 2 bin 702 hektarlık, Kavaklıdere ilçesinde bin 600 hektarlık, Köyceğiz ilçesinde 4 bin 820 hektarlık ve Menteşe ilçesinde 4 bin 765 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı sahalar ihale edilecek.

Üç yıl süreli arama ruhsatı ve 30 yıl işletme ruhsatı verilecek alanların ihalesi, 19 Nisan Perşembe günü saat 13.10'da başlayacak ve 10'ar dakika aralarla yapılacak.

Geçici teminat bedelleri bin 200 lira ile 6 bin 450 lira, muhammen bedelleri ise 40 bin lira ile 215 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar koordinasyon başkanlığına iletebilecek.

Akaryakıt şirketine ceza

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1 akaryakıt şirketine 91 bin 907 lira ceza verildi ve 5 akaryakıt şirketten de yazılı savunma istendi.

Kaynak: AA