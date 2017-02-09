'Mücevher Fırsat Günleri' İstanbul'da başladı

İstanbul'da bugün başlayan "Mücevher Fırsat Günleri" Sevgililer Günü'ne özel indirimleri ile ziyaretçilere kapılarını açtı.

İstanbul'da bugün başlayan "Mücevher Fırsat Günleri" Sevgililer Günü'ne özel indirimleri ile ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik kapsamında 495 liradan 140 bin liraya kadar tektaş yüzük bulunurken, 50 bin dolarlık saati 25 bin dolara, 5 bin liralık kelepçeyi 4 bin liraya almak mümkün.

Sereks Fuarcılık tarafından 15'incisi düzenlenen "Mücevher Fırsat Günleri" bugün İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde kapılarını açtı. Sereks Fuarcılık Genel Müdürü Gökhan Yerdan, 14 Şubat akşamına kadar açık olacak etkinliğe 35 mücevher üreticisi firmanın katıldığı bilgisini verdi.

Etkinliğin 15.'sinin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlendiğini belirten Yerdan, şunları söyledi:

"Üreticiler açısından ellerinde kalan malları eritmek, tüketiciler açısından gerçek pırlantaya uygun fiyatlara ulaşmak adına bu etkinliği düzenliyoruz. Etkinliğe katılım her zaman oldukça üst seviyede. Bugün ilk gün olmasına rağmen, fırsat günlerini takip eden ziyaretçiler gelmeye başladı.

Ürünlerin tamamı üretici garantili. Buradaki ürünler, gerçek üreticiden tüketiciye sunuluyor. Sevgililer Günü'nün gelmesi etkinliği biraz daha hareketlendirecek ama işin ilginç yanı sevgili olmayanlar da geliyor. İndirimlerden dolayı burayı takip edenler ve gelenler var. Yabancı ziyaretçilerimizin sayısı da oldukça fazla. Fırsat günlerini takip edip, bunlardan yararlanmak için Almanya'dan Bilecik'ten gelenler var."

"Uzaktan bakıldığında büyük gözüken tektaş, 495 lira"

Fırsat Günleri'nde ziyaretçiler mücevherin her türlüsüne indirimli fiyatlarla sahip olabiliyorlar. Sevgililer Günü öncesi özellikle tektaş, beştaş ve tamtur yüzük seçeneklerinin bol alternatiflerle yer aldığı etkinlikte, kelepçe, 22 ayar, kolye gibi seçeneklerde de indirimler bulunuyor.

İndirimler ve fiyatlar, üreticiden üreticiye değişse de yüzde 70'lere kadar indirimlerin bulunduğu etkinlikte 495 liraya da 140 bin liraya da tektaş bulmak mümkün.

Tekvin Pırlanta yetkilisi Ayberk Çakan, fuarın ilk günü olmasına rağmen Sevgililer Günü'ne özel bir hareketliliğin yaşanmasını beklediklerini belirterek, "Tektaşlarımız 800 liradan başlıyor, 140 bin liraya kadar devam ediyor. Beştaşlarımız bin liradan 240 bin liraya kadar var." dedi.

Sevgililer Günü'ne özel yaptıkları kampanyalardan da bahseden Çakan, hem tektaşı hem de beştaşı bir arada almak isteyenler için hayata geçirdikleri "Tektaşı alana beştaş bizden" kampanyası kapsamında, tüketicilerin 9 bin 300 liralık ikili sete 3 bin 750 liraya sahip olabileceklerini aktardı.

Kılıçlar Jewellery&Diamond yetkilisi Sami Kılınç da etkinlik kapsamında Sevgililer Günü'ne özel indirimlerin bulunduğuna işaret ederek, en çok talebi tektaş yüzüklere beklediklerini söyledi.

Yaklaşık yüzde 15'lere varan indirim yaptıklarını dile getiren Kılınç, en ucuz tektaşı 495 liradan satışa sunduklarını, aynalı olan modelin, taşı küçük olsa da uzaktan bakıldığında daha büyük göründüğünü anlattı.

"Hintli Prenses'in üçüncü kuşak seti 35 bin dolar"

Altın Kale Jewellery Yetkili Müdürü Hakan Özhanoğlu da etkinlikte kardan feragat edip, tüm ürünleri tüketicinin beğenisine sunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Pırlantalı ürünlerde yüzde 40'dan 70'lere kadar indirimlerimiz var. Sevgililer Günü'nde daha çok tektaş yüzük, tektaş kolye tercih edilse de biz bunlarla kalmıyoruz. Düğün seti, kelepçeler, düğün takısı gibi ürünlerimiz var. Tektaşlarda fiyatlarımız 900 liradan başlıyor. 22 ayar bir kelepçe piyasada 5 bin lira iken burada 4 bin liraya kadar düşüyor, 10 bin liradan 7 binlere düşen kelepçelerimiz var. Etkinlik kapsamında takı setlerimiz var, bunlar 5 bin liradan 3 bin liraya düştü." diye konuştu.

Bolis Mücevharat yetkilisi İlhan Tüzütürk'ün standında bulunan ve üç nesil önce Hindistan'da bir prenses için yapıldığı aktarılan set 70 bin dolardan 35 bin dolara inen fiyatı ile alıcısını bekliyor. Aynı stantta bulunan zümrüt ve pırlantadan oluşan saat ise ilgi çeken başka bir ürün. Bu saatin fiyatı ise 50 bin dolardan 25 bin dolara düşerek, indirim fırsatlarında yerini aldı. AA