MTV'nin ilk taksit ödemesi için yarın son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yılda iki eşit taksitle; ocak ve temmuz aylarında yapılıyor. MTV'nin bu yıla ilişkin birinci taksiti için yarın son gün.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

- Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, araç sahipleri ilk taksit ödemesini başkanlığın internet sitesi üzerinden banka kartlarını kullanarak yapabilecek.

- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak da vergi ödenebilir.

- Ayrıca anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

Kaynak: TRT Haber