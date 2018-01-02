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Buradasınız : » » MTV'de birinci taksit ödeme dönemi başladı

MTV'de birinci taksit ödeme dönemi başladı

Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıla ilişkin birinci taksit ödeme dönemi başladı.

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MTVde birinci taksit ödeme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: motorlu taşıtlar vergisi
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