Motosikletlerde performans ve güvenlik artırılacak

Gümrük Birliği sonrasında, AB otomotiv mevzuatının uyumlaştırma çalışmalarının Bakanlık tarafından yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, bugüne kadar motosiklet sanayisi de dahil otomotiv sektörünü ilgilendiren yaklaşık 280 mevzuat ve mevzuat değişikliğinin yayımlanarak yürürlüğe konulduğu kaydedildi.

Uluslararası mevzuat değişiklikleri izlenerek, ülke mevzuatının sürekli güncel tutulduğuna işaret edilen açıklamada, motosiklet tip onayı ile ilgili mevcutta yürürlükte bulunan 14 adet mevzuatı yürürlükten kaldırıp 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek "AB/168/2013 Yönetmeliği"nin uygulaması amacıyla uyumlaştırılan 4 yeni motosiklet yönetmeliğinin bugünkü Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu mevzuatın iki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin tip onayına yönelik araç fonksiyonel güvenlik şartları, araçların yapısı ve genel gereklilikleri, çevresel ve tahrik ünitesi performans şartları ile piyasa gözetimine ilişkin idari şartlar hakkında yönetmeliklerden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan mevzuat kapsamında motosikletlerin tip onayı ve piyasa gözetimi için fonksiyonel güvenlik şartları, yapısı ve genel gereklilikleri ile motosikletlerin ve aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin çevresel ve tahrik ünitesi performansıyla ilgili ayrıntılı ilgili idari ve teknik şartları ve deney prosedürlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarla, yeni üretilecek olan motosikletlerde performansın artırılmasının yanı sıra daha verimli ve düşük emisyonlu teknolojilerin kullanılması ayrıca motosikletlerin genel güvenlik sistemlerinde de iyileştirmeler yapılması hedeflenmekte ve bu sayede çevreye duyarlı, daha az kirliliğe neden olan motor üretimi de sağlanmaktadır.

Bundan sonraki süreçte de uluslararası otomotiv mevzuatı Bakanlığımız tarafından yakından takip edilerek ilgili mevzuatta yapılan güncellemelerin ülkemiz hukuk sistemine kazandırılmasına ve sektör sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara devam edilecektir." AA