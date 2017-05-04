Motorola küllerinden doğdu

Lenovo Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, en eski cep telefonu markalarından Motorola'yı bünyelerine kattıktan sonra markanın yeniden ilgi görmeye başladığını belirterek, "Satışa çıkalı 3 ay oldu ama Avrupa piyasasında en çok Motorola sattığımız ülke şu anda Türkiye." dedi.

Sarıkaya yaptığı açıklamada, Motorola'nın mobil iletişim konusunda sektörün en eskileri arasında yer aldığını hatırlattı.

Lenovo'nın yaklaşık 3 yıl önce, 5 bine yakın patenti bulunan Motorola'nın cep telefonu bölümünü bünyesine kattığını ifade eden Sarıkaya, "Motorola cep telefonu ilk çıktığında dünyada çok büyük bir kitlesi vardı ama daha sonra pazardan çekilmeye başladı. Daha sonra bizde, şirket bünyemizdeki ekosistemi dengeleme fikri oluştu. Çünkü biz iyi bir bilgisayarcıyız ama tek başına bu yeterli değildi. Bilgisayar işini farklı alanlara da taşıyalım istiyorduk. O yüzden marka değeri çok yüksek bir ürünü bünyemize katma kararı aldık." diye konuştu.

Sarıkaya, Motorola'yı satın aldıktan sonra piyasaya hemen girmediklerini belirterek, "Tüketici, muadili olmayan, işine yarayacak bir ürün bekliyordu. O yüzden 'Motorola geri dönüyorsa nasıl dönmeli?', 'Dünyada telefon tarihinin en eski markası olan bir ürünün geri dönüşü çok iyi olmalı' gibi fikirlerden hareketlerle çalışmalarımızı yönlendirdik ve çok ciddi Ar-Ge çalışmalarına yöneldik." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar neticesinde kendilerini çok heyecanlandıran bir ürünü yaklaşık 3 ay önce piyasaya sürdürdüklerini söyleyen Sarıkaya, yeni nesil Motorola'nın büyük ilgi gördüğüne işaret etti.

Motorola'nın, bundan böyle Lenovo'nun alt ürünü olarak piyasada adından daha fazla söz ettireceğine inandığını dile getiren Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Henüz satış rakamları konusunda bir şey söylememiz çok mümkün değil. Çünkü satışa çıkalı 3 ay oldu ama Avrupa piyasasında en çok Motorola sattığımız ülke, şu anda Türkiye. Yeni nesil Motorola, bizim için telefon dünyasında taşları yerinden oynatacak. Aslında 'neden yeni telefon almalıyım' sorusunun cevabı olarak yeni Motorola ortaya çıktı. Bu ürünü pazara getirirken çok inandığımız üründü. Çünkü biz de hayran kalmıştık. Motorola'nın yeniden başarılı olacağını biliyorduk ama hızın bu kadar olacağını beklemiyorduk."

Sarıkaya, Lenovo'nun bilgisayar sektörünün lideri olduğunu, telefonda da lider olmak için yola çıktıklarını ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.