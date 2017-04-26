  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.581
    EURO 3.897
  • BIST 94522.34
    ALTIN 145.459
Buradasınız : » » Motorinin litre fiyatında 13 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında 13 kuruş indirim

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş indirim yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Motorinin litre fiyatında 13 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş indirim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,65 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,60 liradan 4,47 liraya, İzmir'de 4,62 liradan 4,49 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litre fiyatına en son 7 Nisan'da 9 kuruş zam yapılmıştı.

Etiketler: motorin fiyatı, akaryakıt fiyatları, ankara motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER