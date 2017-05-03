  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Mortgage sektörünü geliştirecek işbirliği

İslami Özel Sektör Kalkınma Kuruluşu, Türkiye Varlık Fonu ve Catalyst Group, Türkiye'deki mortgage sektörünü geliştirmek için Ortak Stratejik İşbirliği başlattı.

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Mortgage sektörünü geliştirecek işbirliği

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre TVF, ICD ve İslam Kalkınma Bankasını (IDB) özel sektör kolu Catalyst Grup, Türkiye'de mortgage sektörünün geliştirilmesi için Ortak Stratejik İşbirliği başlattı.

Bu işbirliği, ev sahibi olmayı kolaylaştıracak mortgage sistemi kapsamında Türkiye'de uygulanabilecek finansal modellerin belirlenmesine odaklanacak.

İşbirliği kapsamında, TVF sponsor, ICD lider düzenleyici kuruluş, Catalyst ise teknik danışman olarak görev alacak. Başlangıç olarak, mortgage ekosistemlerinin küresel olarak karşılaştırmalı bir incelemesi ve mortgage sektörü için bir ana kalkınma planının geliştirilmesi hedefleniyor.

Etiketler: Mortgage, türkiye varlık fonu
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