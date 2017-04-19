  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.669
    EURO 3.937
  • BIST 90981.27
    ALTIN 151.468
Buradasınız : » » Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi

Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin mali gücünün kilit kredi çıpası olmaya devam ettiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Moodysten Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, referandum sonrası Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, genişlemeci mali duruşun, devam ederken tarihsel olarak olumlu olan borç ölçütlerinin bir miktar zayıflamasına neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Türk hükümetinin büyümeyi destekleyen mali teşviki geri çekmek konusunda isteksiz olacağını düşünüyoruz. Bu önümüzdeki 2 yıl boyunca kamu borcunun GSYH'ye oranını artırabilir. Buna rağmen Türkiye’nin mali gücü kilit kredi çıpası olmaya devam ediyor." denildi.

İş dünyasının Türkiye’de uygulanacak yapısal reformları beklediği, henüz bu reformların kapsamının ve hızının net olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş dünyası, hükümete uzun süredir ertelenen yapısal ekonomik reformları uygulamaya koyma çağrısında bulunuyor. Dış finansman, şoklara karşı hassasiyet göstermeye devam ediyor. Düşük döviz rezervlerine kıyasla yüksek dış finansman gereksinimi, Türkiye’nin dış şoklara karşı hassasiyetinin kredibilite üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği anlamına geliyor."

 

Etiketler: moody's, halkoylaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER